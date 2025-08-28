CorSport - Conte ha avallato il colpo Elmas, è il calciatore alla 'Ndoye' che cercava: completerà il reparto con Lang

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha di fatto chiuso per il ritorno di Elif Elmas, un calciatore che per caratteristiche era fin troppo necessario per Conte che voleva inizialmente Ndoye in quel ruolo come scrive il Corriere dello Sport:

Seicento giorni dopo, Elif Elmas. Il grande ritorno si avvicina, lui non contempla altre soluzioni e il Napoli lo ha scelto ormai da tempo. Sì: Conte ha avallato la scelta di puntare su un jolly in grado di ricoprire più ruoli, a cominciare dalla casella sinistra del versante offensivo, così da completare la coppia con Lang. Alla maniera di Ndoye: in linea generale, tutto sommato, per caratteristiche, intensità e spessore fisico è probabilmente la soluzione più vicina. Elmas, in più, ha anche filamenti napoletani nel Dna: quattro stagioni e mezza, dall’estate 2019 a dicembre 2023, 189 partite tra campionato e coppe, 19 gol e 11 assist. Uno scudetto, il terzo, conquistato recitando da dodicesimo titolare. E fu proprio in quel periodo che la sua duttilità venne fuori: Spalletti lo schierava da mezzala, da esterno destro, da esterno sinistro e finanche da falso nove. Una volta in Champions, andata dei quarti, a San Siro contro il Milan. Per la cronaca: con la Macedonia del Nord, in nazionale, agisce più spesso da trequartista. Insomma: lo schieri, lui gioca. Ovunque.

