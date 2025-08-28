CorSport - Conte ha già scelto la formazione per Napoli-Cagliari, confermati i Fab Four dietro Lucca

De Bruyne Conte MctominayDe Bruyne Conte Mctominay

Il Napoli si prepara alla seconda giornata di campionato, la prima allo stadio Diego Armando Maradona da Campioni d'Italia in carica. Per Napoli-Cagliari mister Conte sembra aver già preso le decisioni sulla formazione da schierare in campo

Formazione Napoli-Cagliari, le scelte di Conte

Come riportato dal Corriere dello Sport si entra nel vivo la preparazione della partita in programma sabato alle 20.45 al Maradona contro il Cagliari. La seconda del campionato, l’ultima prima della sosta per gli impegni delle nazionali. Conte ha tutti a disposizione ad eccezione di Gutierrez, alle prese con il processo di riabilitazione dopo l’intervento alla caviglia destra eseguito in Spagna il 10 luglio.

Per il resto, Conte va verso la conferma dello schieramento esibito all’esordio contro il Sassuolo al Mapei: la formula con i Fab Four, con i quattro centrocampisti De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay tutti insieme in una sorta di 4-3-3 molto flessibile, o 4-1-4-1 che dir si voglia. Soltanto numeri: a contare sono i dati che raccontano lo spostamento di McT a sinistra e la conferma di Politano a destra, l’equilibratore a tutta fascia che in fase di non possesso, quando le esigenze lo r i chiedono, detta il passaggio a cinque. Il riferimento offensivo sarà Lucca

