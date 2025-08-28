Clamoroso Sky - Scambio Dovbyk-Gimenez tra Roma e Milan, la situazione

Clamorosa notizia di calciomercato dell'ultim'ora da Sky Sport: Roma e Milan stanno ragionando ad uno scambio di attaccanti con Dovbyk che passerebbe in rossonero e Gimenez in giallorosso. Questo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio:

"Roma e Milan stanno ragionando sullo scambio Dovbyk-Gimenez: ora sarà da capire la fattibilità dell’operazione. Roma e Milan ragionano sullo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. I rossoneri hanno chiuso l’accordo per l’arrivo di Nkunku, ma continuano a muoversi per l’attacco. Ora sarà da capire se la Roma, oltre ai giocatori, darà l’ok. L’operazione, però, non è semplice, infatti Gimenez vuole restare al Milan".