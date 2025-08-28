Sportitalia annuncia: Hojlund-Napoli confermato, è il giorno per chiudere! Chieste info su Mainoo, le ultime sul ritorno di Elmas

Calciomercato Napoli, le ultimissime dall'esperto di Sportitalia, Alfredo Pedullà, tramite il proprio canale Youtube ed il proprio profilo di X.

Mercato Napoli, ultimissime da Sportitalia

Vi ho detto ieri sera che questo sarebbe stato il giorno di Højlund – esclusiva Sportitalia Longari di due lunedì fa. Vi ho aggiunto l’altra esclusiva su Elmas, che vi ho dato nei giorni scorsi, come possibilità di due operazioni da chiudere entro questo fine settimana. Queste sono le ore giuste. Poi il Napoli deciderà se procedere o meno su altre cose e su altre situazioni.

Su Mainoo del Manchester United cosa devo dirvi? Il lancio inglese di ieri è stato roboante. Mainoo è un 2005 fantastico, ha un talento incredibile. Se fossi presidente, direttore sportivo e allenatore della mia squadra, e lo avessi, non lo darei mai. Infatti non è detto che lo diano. Quello che vi posso dire è che, nel corso della call e degli incroci, il Napoli ha chiesto informazioni – come ho detto ieri sera in TV – ma non è andato oltre la semplice richiesta. Vedremo se ci saranno sviluppi.

