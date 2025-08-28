Il Mattino - Hojlund al Napoli, manca solo l'ufficialità: 5 milioni più 37 per il riscatto, stipendio altissimo al giocatore

Calciomercato Napoli - Le ultime notizie da Il Mattino riguardo i prossimi colpi del Napoli che è pronto a chiudere per Hojlund ed Elmas. Il club azzurro sta lavorando per definire nei dettagli tutto il prima possibile.

Arrivano da Il Mattino le ultime notizie su Hojlund al Napoli:

Ci sono le intese formali, mancano le ufficializzazioni ma il più è fatto, gli accordi sono quasi totali e davvero sarebbe da colpo di scena se Hojlund ed Elmas non diventeranno due calciatori del Napoli. Si sa, bisogna attendere ancora qualche piccolo dettaglio ma - dicono gli entourage del danese e del macedone - il banco non può saltare. Hojlund è pronto a passare alla corte di Conte con la formula del prestito oneroso (5 milioni) e il riscatto da 37 milioni. La faccenda sono le clausole per il riscatto. Il Napoli vuole che siano due: presenze e ritorno in Champions League. Per il Manchester United una esagerazione. Ma alla fine gli inglesi cederanno: come hanno fatto con McTominay. Anche perché non possono certo tenersi pure il danese che Amorin, il tecnico, considera un esubero. Il danese, ceduto dall’Atalanta per 85 milioni di euro, torna in Italia per quasi la metà: una svalutazione record per il 22enne che, però, ha una voglia matta di riscattarsi. Il danese, per facilitare la partenza, pare sia trattando anche la liberatoria su alcune mensilità che doveva ricevere dal Manchester United facilitando la chiusura della trattativa. Lo stipendio sarà di circa 5 milioni netti a stagione: contratto fino al 2030, con opzione per il 2031.