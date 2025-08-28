Ciro Ferrara sarà uno dei tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina

«Cirus, Altius, Fortius». Parafrasando il motto ufficiale olimpico («Citius, Altius, Fortius»), Ciro Ferrara ha annunciato su Instagram che sarà uno dei tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina. È un viaggio che attraverserà tutta l’Italia, con la tappa a Napoli prevista il 23 dicembre. E Ciro, bandiera azzurra, spera di poter fare qui il suo passaggio con la fiaccola olimpica. «Non so se sarò abbastanza “veloce, alto e forte” ma so che correrò portando tra le mani la luce più bella che esista. E che il cuore batterà a mille», ha scritto su Instagram Ferrara. I Giochi olimpici invernali si disputerrano dal 6 al 22 febbraio 2026.

