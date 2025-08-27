Preliminari Champions, i risultati: Mourinho eliminato, goleada Brugge
Risultati playoff Champions League
Ultimissime Champions League, conclusi i playoff in vista dei sorteggi di domani. Non mancano sorprese come l'eliminazione di José Mourinho alla guida del Fenerbahce o la goleada del Brugge.
- Qarabag*-Ferencvaros 2-3
- Benfica*-Fenerbahce 1-0
- Brugge*-Rangers 6-0
- Fc Copenaghen* -Basilea 2-0
* = le squadre che hanno passato il turno
