Schira annuncia: "Il Napoli ha rinforzato l'area scouting con Milanetto"

Calciomercato Napoli, arriva un altro rinforzo. Questa volta tra le fila dirigenziali visto che la SSC Napoli ha rinforzato la propria area scouting con l’ingaggio di Omar Milanetto, ex capo degli osservatori di Torino, Genoa e Cesena. Lo riporta Nicolò Schira.

Milanetto area scouting Napoli, l'annuncio

Dopo il ritiro nel 2012, Milanetto ha deciso di restare nel mondo del calcio, scegliendo il percorso dello scouting: “Mi piace girare, adattarmi, conoscere posti nuovi… non impari solo a conoscere calciatori, ma anche il mondo. È descritto come un vero “giramondo dello scouting”, grazie ai suoi frequenti viaggi per visionare giocatori nelle partite e la capacità di adattarsi a contesti diversi Passa circa 4–5 giorni a settimana in campo, visionando partite dal vivo; integra questi riscontri con analisi video e dati

Spesso guarda più di 200 partite dal vivo in una stagione, a cui si aggiungono 400–500 partite viste tramite video. Per il Cesena, oltre al suo ruolo operativo, ha contribuito alla creazione di un database strutturato che rimanga alla società nel tempo.L’area scouting era composta da lui e da un collaboratore americano che si occupa degli algoritmi e delle statistiche, utili a scremare i profili prima di una visione diretta. Il focus era sia sul reperimento del talento, sia sul profilo funzionale in relazione alle esigenze del club (rapporto qualità?costo, adattabilità, ruolo tattico).

Visione moderna e concreta: utilizza i dati e la tecnologia solo come supporto, dando priorità all’osservazione diretta.

Approccio multitasking: combina scouting tattico e strategico con l'obiettivo di fornire alternative valide al direttore sportivo e alla squadra.

Supporto allo sviluppo societario: il suo lavoro non finisce con i giocatori individuati, ma contribuisce alla costruzione di un sistema utile nel lungo termine.