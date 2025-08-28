Il Mattino - Rinviato a gennaio Juanlu, il Napoli si tiene in rosa Mazzocchi

Rassegna Stampa  
Calciomercato Napoli - Non si può avere tutto dalla vita. Vero con il Siviglia da tempo l’accordo per Juanlu è stato raggiunto, ma gli andalusi ora pagano il prezzo delle loro titubanze. Perché il Napoli, dopo il ko di Lukaku, ha dovuto concentrarsi su altre priorità. La sensazione è che l’affare è solo rinviato: a gennaio. E a questo punto, potrebbe quindi non andare all’assalto del terzino spagnolo. Tenendo in rosa Pasquale Mazzocchi. Anzi, al momento l’opzione principale è quella della permanenze del terzino di Barra. Lo scrive Il Mattino.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
