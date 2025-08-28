Il Mattino - Rinviato a gennaio Juanlu, il Napoli si tiene in rosa Mazzocchi

Calciomercato Napoli - Non si può avere tutto dalla vita. Vero con il Siviglia da tempo l’accordo per Juanlu è stato raggiunto, ma gli andalusi ora pagano il prezzo delle loro titubanze. Perché il Napoli, dopo il ko di Lukaku, ha dovuto concentrarsi su altre priorità. La sensazione è che l’affare è solo rinviato: a gennaio. E a questo punto, potrebbe quindi non andare all’assalto del terzino spagnolo. Tenendo in rosa Pasquale Mazzocchi. Anzi, al momento l’opzione principale è quella della permanenze del terzino di Barra. Lo scrive Il Mattino.