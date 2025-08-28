Chiariello: "Hojlund al Napoli? De Laurentiis è rimasto ancora scottato da Lindstrom"

"Elmas Ã¨ sulla via di ritorno. Non ha mai dimenticato il Napoli nella sciagurata annata post-scudetto. Fu una cessione doverosa e ricca. Il Napoli ora lo riporta a casa per molto meno dei 24 milioni guadagnati. Elmas potrÃ sostituire De Bruyne, McTominay, giocare sulla fascia, stare al posto di Anguissa. Elmas ha sorpassato Hojlund ed Ã¨ l'acquisto piÃ¹ probabile che il Napoli sta per chiudere".Â Lo ha dettoÂ Umberto ChiarielloÂ a Radio Crc nel suo consueto editoriale:

"De Laurentiis Ã¨ rimasto scottato dal caso Lindstrom, l'altro danese pagato 35 milioni, eÂ non vuole ritrovarsi un altro investimento enorme che non produce frutti e diventa poi un problema. Hojlund a queste cifre Ã¨ un affarone, allo United non Ã¨ esploso, ma lÃ¬ Ã¨ successo a molti. Lo United darÃ via anche Garnacho e Mainoo, la meglio gioventÃ¹. Mainoo? E' una voce, costa 50 milioni, certo il suo nome fa sognare i tifosi del Napoli".