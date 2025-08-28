Chiariello: "Hojlund al Napoli? De Laurentiis è rimasto ancora scottato da Lindstrom"

Le Interviste  
ChiarielloChiariello

"Elmas Ã¨ sulla via di ritorno. Non ha mai dimenticato il Napoli nella sciagurata annata post-scudetto. Fu una cessione doverosa e ricca. Il Napoli ora lo riporta a casa per molto meno dei 24 milioni guadagnati. Elmas potrÃ  sostituire De Bruyne, McTominay, giocare sulla fascia, stare al posto di Anguissa. Elmas ha sorpassato Hojlund ed Ã¨ l'acquisto piÃ¹ probabile che il Napoli sta per chiudere".Â Lo ha dettoÂ Umberto ChiarielloÂ a Radio Crc nel suo consueto editoriale:

"De Laurentiis Ã¨ rimasto scottato dal caso Lindstrom, l'altro danese pagato 35 milioni, eÂ non vuole ritrovarsi un altro investimento enorme che non produce frutti e diventa poi un problema. Hojlund a queste cifre Ã¨ un affarone, allo United non Ã¨ esploso, ma lÃ¬ Ã¨ successo a molti. Lo United darÃ  via anche Garnacho e Mainoo, la meglio gioventÃ¹. Mainoo? E' una voce, costa 50 milioni, certo il suo nome fa sognare i tifosi del Napoli".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top