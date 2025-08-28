Trevisani distrugge Lang: "I soldi investiti per lui sono buttati in un secchio, avrei preso Esposito a metà"

Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio ha parlato di un investimento del Napoli:

“I soldi per Noa Lang sono buttati nel secchio. Quelli di Lang sono proprio buttati secondo me, quando hai quel potere economico e quei soldi lì con 25-30 milioni puoi andare a prendere un giocatore più affidabile. Lang è un grande talento, ma non è mai riuscito ad esserlo di continuità. E in questo Napoli, lo abbiamo visto anche a Sassuolo, c'è un giocatore che fa il terzino destro, l'ala destra e fa gli assist dell'1-0, si chiama Matteo Politano e dal campo non uscirà mai. Come non uscirà mai McTominay, come difficilmente usciranno De Bruyne, Lobotka, Anguissa. Quindi che ci fai con Lang? Hai già David Neres. Avrei preso Sebastiano Esposito alla metà dei soldi".
 

