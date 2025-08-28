CorrSera - Hojlund ha già parlato con Conte, non vede l'ora di iniziare con il Napoli

Il Napoli è pronto a chiuder l'acquisto di Rasmus Hojlund e occhio ora alle prossime ore perché ci sono aggiornamenti di mercato dal Corriere della Sera sulla possibile trattativa in fase di chiusura

Hojlund-Napoli, affare in chiusura

Attenzione a quello che può accadere per quanto rigurda il futuro di Hojlund che aspetta il Napoli:

Il Napoli continua a lavorare per Rasmus Hojlund. Il danese ha parlato con Conte e non vede l’ora di iniziare, gli azzurri devono però definire con il Manchester United le condizioni che trasformerebbero il prestito con diritto di riscatto in obbligo: gli inglesi puntano sulla qualificazione in Champions, il Napoli vorrebbe inserire anche le presenze. Per Elmas dal Lipsia manca solo l’accordo sui bonus.

