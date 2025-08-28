CorrSera - Hojlund ha già parlato con Conte, non vede l'ora di iniziare con il Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a chiuder l'acquisto di Rasmus Hojlund e occhio ora alle prossime ore perché ci sono aggiornamenti di mercato dal Corriere della Sera sulla possibile trattativa in fase di chiusura.

Hojlund-Napoli, affare in chiusura

Attenzione a quello che può accadere per quanto rigurda il futuro di Hojlund che aspetta il Napoli: