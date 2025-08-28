Sorpresa De Bruyne, ecco dove giocherà il figlio Mason Milan: scelta una prestigiosa scuola calcio di Posillipo

Calciomercato Napoli, curiosità riportata dalla pagina Facebook Academy Posillipo Calcio sulla famiglia di Kevin De Bruyne. Visita a sorpresa di Kevin sulla struttura nella giornata di ieri.

Il figlio della stella della SSC Napoli, Mason Milan, sarà iscritto alla scuola calcio della famiglia Sommella

Kevin De Bruyne, dopo aver pranzato con la famiglia "Da Cicciotto" a Marechiaro, è stato alla Academy Posillipo al campo Denza, la società di calcio giovanile della famiglia Sommella, per conoscere dirigenti e tecnici. In questo club giocherà suo figlio Mason Milian, 9 anni. La Academy Posillipo ha preso in gestione il Collana, storico stadio del Vomero”.