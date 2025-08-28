Sorpresa De Bruyne, ecco dove giocherà il figlio Mason Milan: scelta una prestigiosa scuola calcio di Posillipo

Calcio Mercato  
Sorpresa De Bruyne, ecco dove giocherà il figlio Mason Milan: scelta una prestigiosa scuola calcio di Posillipo

Ecco dove gioca il figlio di De Bruyne a Napoli da ieri: scelta la scuola calcio di Posillipo

Calciomercato Napoli, curiosità riportata dalla pagina Facebook Academy Posillipo Calcio sulla famiglia di Kevin De Bruyne. Visita a sorpresa di Kevin sulla struttura nella giornata di ieri.

Scuola calcio figlio De Bruyne, scelta Academy Posillipo Sommella

Il figlio della stella della SSC Napoli, Mason Milan, sarà iscritto alla scuola calcio della famiglia Sommella

Kevin De Bruyne, dopo aver pranzato con la famiglia "Da Cicciotto" a Marechiaro, è stato alla Academy Posillipo al campo Denza, la società di calcio giovanile della famiglia Sommella, per conoscere dirigenti e tecnici. In questo club giocherà suo figlio Mason Milian, 9 anni. La Academy Posillipo ha preso in gestione il Collana, storico stadio del Vomero”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top