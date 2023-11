Ultime notizie Napoli - Oggi in casa Napoli scatta la missione Real Madrid. Allenamento a Castel Volturno e nel primo pomeriggio partenza per la Spagna. Sullo stesso volo della squadra, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis, reduce da un piccolo intervento al menisco.