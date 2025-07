Milinkovic-Napoli, Moretto svela: "Per il riscatto del cartellino basterà che gli azzurri faranno un punto nel 2026"

Calciomercato Napoli - Matteo Moretto, direttamente dal canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato tutte le cifre dell’affare Milinkovic-Savic al Napoli

“Vanja Milinkovic-Savic ha firmato un contratto di 5 anni per 2 milioni e mezzo di euro netti all’anno. Questo è lo stipendio del portiere in azzurro. Operazione costruita attraverso un prestito oneroso a 15 milioni con obbligo di riscatto a 6.5 e la condizione per il riscatto è che il Napoli faccia almeno un punto in classifica da febbraio 2026. Di fatto un’operazione a titolo definitiva mascherata in obbligo di riscatto con questa condizione”