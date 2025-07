Tiberio Ancora, personal trainer ed educatore alimentare della SSC Napoli, fa chiarezza suo social dopo un post pubblicato nei giorni scorsi:

"Vorrei chiarire un dettaglio per me importante,nel mio ultimo post riguardo alcune insinuazioni sul mio lavoro e sulla mia forma fisica,era rivolto esclusivamente al mio privato e non c'entra nulla con il Calcio Napoli dove tutto procede nel migliore dei modi in questa fase di preparazione. Grazie comunque della solidarietà che mi avete dimostrato".