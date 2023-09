Gazzetta rilancia il Napoli: la notte che serviva, ritrovata serenità! I problemi non sono magicamente scomparsi, ma...

Ultime notizie Napoli - La notte che serviva al Napoli: una vittoria larga, i gol di Osimhen e Kvaratskhelia, l’entusiasmo dei tifosi e… la sconfitta dell’Inter. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il Napoli ritrova il successo che mancava da agosto e soprattutto un po’ di serenità dopo un paio di risultati negativi e alcune polemiche interne:

"Non si può certo dire che da questo momento inizi davvero il campionato del Napoli, anche perché l’Udinese è stato il più morbido (eufemismo) degli avversari: l’ideale per chi è alla ricerca di se stesso e di qualche certezza smarrita. Però i campioni d’Italia hanno aggredito la gara fin dall’avvio mostrando la volontà di reagire dopo i pareggi con Genoa e Bologna. Ieri per la prima volta è sembrato che il Napoli riuscisse a giocare e a muoversi con più scioltezza e leggerezza. I problemi non sono magicamente scomparsi, ma adesso potranno essere affrontati meglio e con ottimismo: le milanesi sono solo quattro lunghezze più su"