Gazzetta - Il Bologna ha chiesto Zerbin in prestito: la risposta del Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un Bologna molto interessato ad Alessio Zerbin del Napoli. I felsinei avrebbero fatto un sondaggio con gli azzurri:

"Oltre al ruolo di laterale mancino, ecco quello da ala: Alessio Zerbin era un profilo monitorato anche qualche settimana fa da Giovanni Sartori che, davanti al sondaggio col Napoli, si era sentito rispondere un no secco. Adesso, pare, l’idea di un prestito sarebbe quella più praticata, anche se l’entourage del ragazzo - e forse il ragazzo stesso - vorrebbero provare a finire l’anno al Napoli, con tutto ciò che ne consegue fra esperienza ed eventuali vittorie. Il nome di Zerbin è uscito dopo quelli di Reabciuk, Terzic e anche Kyriakopoulos per il quale il Bologna aveva avanzato l’idea di prestito: altro no secco del Sassuolo"