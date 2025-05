Calciomercato Napoli, CdS - Il colpo De Bruyne: è la risposta di ADL alle garanzie chieste da Conte

Calciomercato Napoli - Kevin De Bruyne in orbita Napoli. Sarebbe un colpo clamoroso da parte degli azzurri che acquisterebbero un calciatore di indiscusso valore che si svincolerà a parametro zero dal Manchester City il prossimo 30 giugno. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà ulteriori dettagli sull'eventuale approdo del belga che ha Lukaku e Mertens due amici che conoscono molto bene Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport su Kevin De Bruyne ed il Napoli:

"Sì, il club di De Laurentiis sta facendo questo tentativo prestigioso: una volta acquisito il ritorno in Champions, con l’entusiasmo nella coda per una stagione che Conte e la sua squadra stanno trasformando in un sogno, è nato anche un sogno di mercato.

È un grande anfitrione: Kevin avrebbe già una base forte. Forte come la suggestione di mettere un giocatore del genere nell’impianto che sta nascendo e nella squadra da affidare a Conte. Già: il tentativo del Napoli costruito dal ds Manna conferma le intenzioni di De Laurentiis sul mercato e contiene le garanzie che il tecnico si aspetta in vista della prossima stagione, da vivere in campionato e in Champions, con la Coppa Italia e magari la Supercoppa sullo sfondo. E soprattutto con l’ambizione di poter competere ad altissimi livelli ovunque, su tutti i fronti".