Notizie Calcio Napoli - Bene il Napoli nel suo complesso, ma bene anche Natan nello specifico alla primissima gara da titolare davanti ai suoi nuovi tifosi.

Napoli-Udinese, la pagella del Mattino su Natan

Voto 7 al brasiliano: questa la pagella de Il Mattino oggi in edicola. “La velocità delle imbucate friulane potrebbero metterlo in difficoltà: lui gioca d'anticipo, non concede mai lo spazio alle sue spalle. E cerca pure di aiutare in impostazione”, commenta il quotidiano