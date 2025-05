Napoli ha stregato la famiglia De Bruyne! Gazzetta: ha fatto sapere agli amici più stretti di essere lusingato dall’interesse azzurro

Ultime notizie SSC Napoli - Napoli ha stregato davvero la famiglia De Bruyne, scrive la Gazzetta dello Sport, tanto che Kevin e Michele nel 2017 hanno deciso di sposarsi proprio da queste parti.

“La Campania è un pezzo di cuore per De Bruyne e la moglie, resta da capire se sarà una nuova tappa di carriera, l’ultima nel calcio europeo per la stella del City, in scadenza di contratto. Kevin ha fatto sapere agli amici più stretti di essere lusingato dall’interesse del Napoli. E che sta seriamente valutando l’ipotesi di un’avventura in Italia prima di andare a chiudere con un contratto faraonico in un altro continente”