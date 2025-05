Papa Leone XIV appassionato di calcio: svelato per quale squadra tifa

L'8 maggio 2025 è una data storica, è arrivata la fumata bianca dell'elezione del nuovo Papa: Robert Prevost, nominato come Papa Leone XIV che è anche lui un appassionato di calcio proprio come Papa Francesco che era un sostenitore del San Lorenzo e della sua Nazionale argentina. Ma per quale squadra tifa Papa Leone XIV?

Durante la sua permanenza in Perù, Leone XIV fu testimone anche della fondazione del Club Deportivo Universidad César Vallejo, una squadra che militerà nella Seconda Divisione del campionato peruviano nel 2025. Ma questo club non sarebbe l'unico che Robert Prevost avrebbe tenuto d'occhio, perché al torneo partecipa anche la Juan Pablo II College Sports Club Association. Probabile che sia simpatizzante proprio di queste due squadre della Nazionale del Perù.