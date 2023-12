Natan dovrà stare fuori per infortuni ancora per un mesetto con il suo problema alla spalla. E allora il Napoli guarda in Europa ma ancora non ha affondato per nessuno. Kiwior e Lenglet sono i preferiti. Ma c'è la questione del decreto crescita: non c'è più il vantaggio fiscale legato agli ingaggi degli "stranieri". Dunque, ecco che anche la serie A diventa terreno di caccia.