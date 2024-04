De Laurentiis ha chiesto a Manna di varare il Napoli U-23 da iscrivere in Lega Pro

Non ci sono ormai più dubbi sul fatto che Giovanni Manna diventerà il nuovo direttore sportivo del Napoli. Si attende solo la risoluzione del contratto con la Juventus per dare vita alla nuova avventura professionale dell'ormai ex braccio destro di Cristiano Giuntoli a Torino. Stando a quanto si legge sulle pagine de Il Mattino oltre al calciomercato, Aurelio De Laurentiis avrebbe dato un altro compito a Manna: il Napoli Under 23.

De Laurentiis vuole il Napoli Under 23 in Lega Pro

