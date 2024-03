Gazzetta - De Laurentiis pronto a rivoluzionare la rosa: 7 obiettivi per rilanciare il Napoli

Aurelio De Laurentiis è pronto a rivoluzionare il Napoli la prossima estate. Lo scrive questa mattina l'edizione odsierna della Gazzetta dello Sport che illustra nel dettaglio il piano tecnico che avrebbe in mente il presidente per resettare questa stagione e rilanciare nuovamente il Napoli verso i vertici del calcio italiano. La società avrebbe già individuato i nomi per la rifondazione estiva.

De Laurentiis rivoluziona il Napoli: i nomi dei possibili acquisti

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la rivoluzione della rosa partirà necessariamente dalla cessione di Osimhe. L'attaccante ha una clausola da 120-130 milioni di euro. Da quel tesoretto passerà in parte anche la campagna acquisti del Napoli. Sono al momento - per il quotidiano - 7 i nomi individuati dal club per rinforzare adeguatamente la rosa. In attacco c'è il tris fatto da Zirkzee (solo in caso di qualificazione alla Champions), David e Gimenez. A centrocampo per sostiurie Zielinski è testa a testa tra Sudakov e Ferguson. Per quanto riguarda invece la retroguardia piacciono molto Calafiori e Hancko.