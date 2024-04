Quando Conte disse: "Mi piacerebbe allenare a Napoli, a due condizioni! Sento spesso De Laurentiis"

Calciomercato SSC Napoli - Il collega della Rai, Ciro Venerato, da ieri sta spingendo forte sull'ormai imminente accordo Antonio Conte-Napoli. Non vi sono dubbi che sia il primo nome, in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis. Ma qual è la posizione di Antonio Conte? Sebbene nelle ultime settimane qualcuno abbia provato a far passare il concetto secondo cui Conte stesse snobbando il Napoli, la verità è che lo stesso tecnico è stato più che chiaro in un'intervista di pochi mesi fa sull'argomento.

Conte a Belve

Conte-Napoli: l'intervista a Belve

A parlare così di un futuro a Napoli, è lo stesso Antonio Conte ad ottobre, in un'intervista concessa a Belve alla Fagnani:

Cosa le manca, cosa vorrebbe? Napoli o Roma?

"(ride, ndr) Vorrei in futuro trovare una situazione in cui posso continuare a scrivere la storia. Anche a livello europeo, magari. In Italia? Quando sei all'estero, apprezzi tanto la bellezza del nostro Paese. Tornare in Italia? Questo non lo so onestamente, saranno le opportunità che si creeranno a dirlo. Il sogno me lo tengo per me, a volte rimangono soltanto sogni. I matrimoni si fanno sempre in due: magari io desidero una cosa per tutta la vita e poi però non si finisce ad allenare una squadra o a tornare in una squadra. Ho detto per tornare? Sì, anche".

Le piacerebbe allenare la Roma?

"Spero, in futuro non so quando, ci son due piazze visto che ho allenato a Torino e Milano, ci sono Roma e Napoli che sono due piazze che vorrei vivere la passione che ti trasferiscono queste piazze: mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare quest'esperienza. Le condizioni? Che ci sia grande serietà e che ci sia un progetto che mi dia la possibilità di poter competere per vincere. Prendere una squadra in corsa? No, guarda. Sono situazioni già create prima, compromesse in qualche modo, sì".

De Laurentiis ci ha provato...

"Mah, io non lo so, del Napoli lo sta dicendo lei. De Laurentiis? Ci parlo spesso e volentieri, abbiamo un rapporto personale. Ci ha provato? Ma sicuramente da parte del presidente, mi ha sempre dimostrato grande stima. Quest'anno ha fatto una scelta ben precisa con Garcia dopo Spalletti: penso che le scelte che lui sta facendo e ha fatto in questi 19 anni di presidenza, dimostrano che De Laurentiis è lungimirante e visionario. Penso che il tempo gli darà ragione anche quest'anno. In futuro, da qui a fine carriera, mi piacerebbe che si creassero le condizioni per allenare a Roma o Napoli, piazze passionali che si sposano con me".