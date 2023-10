Napoli-Real Madrid, il tiro di Valverde andava quasi a 100 kilometri orari!

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli, malgrado la buona prestazione, ha perso per 3-2 in casa contro il Real Madrid. A propiziare la vittoria dei blancos è stato lo sfortunato autogol di Alex Meret, che si è dovuto arrendere al tiro di Federico Valverde, che ha rimbalzato sulla traversa per poi colpire il poritere alla schiena entrando in rete. Secondo i dati di El Chiringuito Tv la conclusione del centrocampista uruguaiano è arrivata a 95,94 km/h, una velocità inaudita che assolve Meret da eventuali colpe.