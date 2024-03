Crolla il valore della rosa del Napoli: -21 milioni! Si salvano solo tre giocatori

Stagione complicata per il Napoli e crolla il valore complessivo della rosa: -21 milioni di euro come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola coi dati di Transfermarkt.

Crollo valore Napoli, solo tre azzurri si salvano

Si salva Matteo Politano che con 7 gol, 7 assist e un rigore procurato si è mantenuto all’incirca sugli stessi standard della passata stagione e lo stesso vale appena per Stanislav Lobotka e Kvicha Kvaratskhelia. Tutti gli altri, invece, per un motivo o per un altro, si sono espressi al di sotto delle aspettative e del rendimento della passata stagione.