Il Barcellona su Lobotka? Quanto incasserebbe il Napoli di plusvalenza: le cifre | FOCUS

Quanto farebbe di plusvalenza il Napoli su Lobotka? L'interesse del Barcellona per il regista è reale, ma al momento non è arrivata alcuna offerta ufficiale al presidente De Laurentiis da parte dell'amico Laporta. Il club catalano è alle prese, da qualche anno, con una spending review per risanare i conti. Va detto che anche qualche estate fa, un altro calciatore azzurro era finito nel mirino del Barcellona; Kalidou Koulibaly. Anche lì vi furono apprezzamenti totali, ma al momento di palesare un'offerta concreta al Napoli. non se ne fece niente per il freno imposto dal bilancio blaugrana

Quanta plusvalenza farebbe il Napoli con Lobotka

Stanislav Lobotka è arrivato a Napoli nella sessione di mercato invernale del 2020. Gli azzurri, all'epoca guidati da Rino Gattuso, acquistarono lo slovacco per 20 milioni di euro più altri 4 di bonus. Al calciatore fu fatto firmare un contratto di cinque anni a 1.8 milioni netti a stagione. Un anno fa, era il 15 marzo 2023, la società del presidente Aurelio De Laurentiis annunciò il prolungamento contrattuale con Stani dal 2025 al 2027 con opzione unilaterale in favore del Napoli per l'annata successiva. Due anni in più con adeguamento economico per il regista azzurro:

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028".

Lobotka compirà 30 anni quest'anno e, dopo l'ultimo contratto siglato con il Napoli, è passato a 3.5 milioni netti a stagione. In pratica ha raddoppiato l'ingaggio. Un atto dovuto in base al rendimento avuto dal calciatore che si è consacrato come uno dei migliori play in circolazione sul panorama europeo. Questa mattina, diversi quotidiani, hanno svelato la cifra che convincerebbe De Laurentiis a cedere Lobotka. Si è letto nell'ordine di 30 e 50 milioni di euro.

Quanto sarebbe la plusvalenza per la cessione di Lobotka? Considerando che il Napoli ammortizza i cartellini quinquennali con metodo a scalare (40%-30%-20%-7%-3%) e che, in caso di rinnovo, il valore residuo del cartellino si spalma sul numero degli anni 'nuovi' - nel caso di Lobotka sono due - un'offerta da 30 milioni genererebbe una plusvalenza di poco superiore ai 29 milioni. Stesso meccanismo in caso di proposta da 50 milioni, chiaramente l'importo sarà diverso per cui si avrebbero poco più di 49 milioni di plusvalenza per il Napoli. In entrambi i casi si tratterebbe di una cifra importante per un calciatore di 30 anni.