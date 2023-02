CorSport - Spalletti raddoppia: parte l'assalto alla Champions League. Nessuno più in forma del Napoli in Europa

Calcio Napoli - Come si dice in gergo l'appetito vien mangiando. Il Napoli sta dominando in serie A a suon di gol e prestazioni davvero incredibili. Lo scudetto non è ancora stato matematicamente assegnato, ma possiamo dire che a questo punto può perderlo soltanto la squadra allenata da Luciano Spalletti che tiene tutti sulla corda come se il vantaggio sulle inseguitrici fosse davvero minimo.

Napoli obiettivo Champions

Come si legge sul Corriere dello Sport, Luciano Spalletti non vuole fermarsi. Vuole anzi raddoppiare puntando anche alla Champions League. Il napoli è tra le squadre più in forma d'Europa e può contare su un entusiasmo ed una voglia di stupire. Anche il presidente De laurentiis crede nella Champions tanto che la settimana scorsa ha promesso premi extra contratto per incentivare la squadra a fare ancora meglio.