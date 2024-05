TMW - Tutti vogliono Gudmundsson: il Napoli lo apprezza, c'è un altro club di A in pole

Chiusi gli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, l'Inter lavora al mercato del prossimo anno e potrebbe avere la meglio sul Napoli. Il nome forte oggi è quello di Albert Gudmundsson del Genoa.

I nerazzurri, secondo quanto raccolto da TMW, lavorano col Genoa per un'operazione alla Frattesi:

"Prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Le parti sono in contatto e stanno intensificando i ragionamenti in merito, discutendo principalmente sulle cifre complessive dell'eventuale operazione: il Genoa ha infatti aperto alla formula indicata da Ausilio e Marotta, che ora sono da considerarsi in pole per l'islandese nonostante gli apprezzamenti anche di Juventus e Napoli"