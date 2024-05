"Hanno dimostrato che...". Repubblica boccia tutti gli acquisti estivi e di gennaio

Calciomercato Napoli, i soldi per fortuna ci saranno anche senza Champions grazie alla cessione di Victor Osimhen. Ma andranno spesi bene per rinforzare adeguatamente la squadra prendendo, tra l’altro, anche un bomber all’altezza.

Mercato Napoli, bocciati tutti gli acquisti delle due sessioni?

Come riporta La Repubblica, non bisognerà ripetere i disastri delle ultime due sessioni dove sono arrivati 7 giocatori incapaci di fare la differenza e inferiori a quelli andati via. “Natan, Cajuste, Lindstrom, Traoré, Ngonge, Mazzocchi e Dendoncker si sono difatti rivelati solo dei comprimari e non sono riusciti a colmare il vuoto lasciato da Kim, Lozano ed Elmas”, si legge infatti sul quotidiano.