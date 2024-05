Il Giornale - Conte chiede a De Laurentiis 9-10 mln più un mercato da 150 milioni: il Napoli vira su Pioli

Ultime news SSC Napoli - "Antonio Conte rischia di diventare come la Sora Camilla: quella che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Incredibile ma vero", apre così l'editoriale sugli allenatori della Serie A, Il Giornale che scrive:

"Aurelio De Laurentiis (il suo principale corteggiatore negli ultimi mesi) ha frenato dinanzi alle richieste del tecnico leccese, che per approdare sulla panchina del Napoli vorrebbe un triennale da 9-10 milioni a stagione più un budget di 150 milioni per la campagna acquisti. Tanti, troppi soldi.

E così l'ex condottiero di Juve e Inter rischia di restare al palo, visto che la Vecchia Signora e il Milan al momento non hanno preso in considerazione una sua candidatura nonostante gli strilli social di tanti tifosi. Pure dall'estero per il serial winner salentino solo alcuni sondaggi, ma niente di concreto finora.

Intanto ADL ha virato in direzione Stefano Pioli, ormai al passo d'addio col Milan nonostante il contratto in essere fino al 2025 (ingaggio da 4,2 milioni annui). Sul tavolo un biennale da 3 milioni netti all'anno più 1 di bonus. Contatti molto positivi tra il Napoli e gli agenti del tecnico (i fratelli Giuffrida), tanto che Pioli è balzato in pole per il dopo Calzona, che tornerà a occuparsi solo della nazionale slovacca".