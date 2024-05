Pallone d'oro Maradona, pronta la battaglia legale: i figli lo rivendicano e bloccheranno l'asta

Ritrovato il pallone d’oro di Diego Armando Maradona, ora questo è destinato all’asta il prossimo 6 giugno alla casa d’arte «Aguttes» di Parigi. Ma potrebbe non arrivarci, ritrovandosi piuttosto al centro di una disputa.

Pallone d'oro Maradona, sarà battaglia legale coi figli?

Come infatti riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, potrebbe innescarsi una battaglia legale poiché la famiglia - che non è stata informata del ritrovamento - ne rivendica la legittima proprietà. “Papà chiedeva in continuazione di quel pallone. Se è stato ritrovato è suo, quindi nostro che siamo gli eredi”, ha dichiarato Diego junior a nome di tutti i figli. E ancora: “Non sappiamo nulla ma i nostri avvocati sono allertati, abbiamo anche dubbi che sia quello vero, al momento aspettiamo l’esito delle nostre verifiche e poi eventualmente blocchiamo l’asta".