Rivoluzione Napoli in attacco: via anche Simeone e Raspadori

Calciomercato Napoli - Il Napoli rischia di perdere anche Simeone e Raspadori dalla rosa in estate. Pronta una rivoluzione come spiega Il Mattino:

Ma rischia di esserci una rivoluzione anche in attacco: perché Simeone e Raspadori pure non vogliono vivere un'altra stagione da gregari come questa. Per restare, devono parlare con il nuovo tecnico. Di sicuro, è una vigilia dolorosa, perché come non potrà mancare un attaccante da 76 gol in 118 partite. Impossibile. Magari mancheranno di meno i suoi musi lunghi, la poca voglia di fare gruppo ma non, di certo, i suoi scatti alla Bolt, i suoi salti in alto per raggiungere palloni impossibili. Osimhen è il miglior attaccante visto in serie A nell'ultimo decennio. Ed è normale che ora andrà via. Perché la filosofia di questa estate deve essere chiara: il Napoli vende chi vuole essere venduto, non lo forza a restare ed è dunque questo il pericolo che corrono i tifosi innamorati anche di Kvara, Lobotka e così via.