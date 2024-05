De Maggio: "Contatto De Laurentiis-agente Pioli, tutto rimandato a fine stagione. Sarei sorpreso se arrivasse al Napoli”

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Stefano Pioli allenatore del Napoli? Non lo so, sappiamo che il Napoli già ha scelto l’allenatore ma restiamo prudenti su Pioli per un motivo: fonti ben informate raccontano che chi rappresenta Pioli ha incontrato De Laurentiis, l’agente Giuffrida. C’è stato un contatto, ma è stato tutto rimandato al termine della stagione. Sarei sorpreso se Pioli dovesse diventare allenatore del Napoli”