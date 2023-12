CorSport - Mazzarri ha trovato una squadra appiattita e figlia di un processo di desertificazione. Con la Juve è già una gara decisiva

Napoli Calcio - Come si legge sul Corriere dello Sport, la gara di questa sera contro la Juventus è già uno snodo cruciale per la stagione del Napoli. Al fischio finale di Torino, Mazzarri capirà definitivamente se questa squadra potrà ambire a qualcosa di più oppure dovrà lottare e sudare per arrivare al quarto posto che vale la prossima Champions League.

Juventus Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: