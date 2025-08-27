Sportitalia - Domani il giorno di Hojlund, il Napoli definirà tutti i dettagli

Calcio Mercato  
Il Napoli è pronto a chiudere l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United come conferma Alfredo Pedullà di Sportitalia

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà di Sportitalia svela le ultime notizie di mercato sul possibile acquisto di Hojlund per il Napoli che è pronto a chiudere conil Manchester United di andare via. Questo quanto svelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato. 

Calciomercato Napoli, domani giorno decisivo per Hojlund 

"Napoli-Hojlund: domani il giorno per definire tutti i dettagli. Rasmus Hojlund è per distacco, ormai da dieci giorni, la prima scelta del Napoli. E il club azzurro adesso vuole procedere per chiudere tutti gli accordi, domani è il giorno giusto per andare a dama con il Manchester United. Oggi è stato un giorno proficuo, di call e dialoghi no stop. Il Napoli è intenzionato ad accontentare gli inglesi sulla formula che prevede l’obbligo di riscatto in modo da regalare un nuovo attaccante ad Antonio Conte".

