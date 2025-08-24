Nico Paz incanta, Douvikas segna: il Como manda k.o. la Lazio

Il Como di Cesc Fabregas parte col piede giusto nel suo ritorno in Serie A, superando la Lazio con un netto 2-0 in un Sinigaglia gremito e infuocato. La squadra lariana ha mostrato subito personalitÃ e idee chiare, dominando a tratti il gioco contro una Lazio opaca e poco incisiva.

Nel primo tempo, Vojvoda sfiora il gol con una sassata respinta da Provedel, mentre Jesus RodrÃ­guez va vicino al vantaggio di testa. I biancocelesti, invece, sono apparsi spenti, senza mai impensierire davvero la difesa di casa. La ripresa si apre con il meritato vantaggio del Como: splendida azione di Nico Paz e tocco vincente di Douvikas.

La squadra di Sarri prova a reagire, ma trova solo un gol annullato a Castellanos per fuorigioco. Il colpo del KO arriva al 74â€™, ancora con Nico Paz, che firma il raddoppio con una punizione magistrale. Tre punti dâ€™oro per il Como, che inizia la stagione con entusiasmo e concretezza. Per la Lazio, una serata da dimenticare.