Nico Paz incanta, Douvikas segna: il Como manda k.o. la Lazio

Il Como di Cesc Fabregas parte col piede giusto nel suo ritorno in Serie A, superando la Lazio con un netto 2-0 in un Sinigaglia gremito e infuocato. La squadra lariana ha mostrato subito personalitÃ  e idee chiare, dominando a tratti il gioco contro una Lazio opaca e poco incisiva.

Nel primo tempo, Vojvoda sfiora il gol con una sassata respinta da Provedel, mentre Jesus RodrÃ­guez va vicino al vantaggio di testa. I biancocelesti, invece, sono apparsi spenti, senza mai impensierire davvero la difesa di casa. La ripresa si apre con il meritato vantaggio del Como: splendida azione di Nico Paz e tocco vincente di Douvikas.

La squadra di Sarri prova a reagire, ma trova solo un gol annullato a Castellanos per fuorigioco. Il colpo del KO arriva al 74â€™, ancora con Nico Paz, che firma il raddoppio con una punizione magistrale. Tre punti dâ€™oro per il Como, che inizia la stagione con entusiasmo e concretezza. Per la Lazio, una serata da dimenticare.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliariECL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
