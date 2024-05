Nuovo allenatore Napoli, Repubblica annuncia: è volata a due tra Pioli e Italiano!

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime notizie sul nuovo allenatore del Napoli che avrà il compito di risollevare gli azzurri dopo la stagione fallimentare che sta per concludersi:

"La pellicola sullo scudetto del Napoli ha già fatto registrare al debutto un considerevole record di incassi e De Laurentiis (che aveva appena chiesto ai sostenitori azzurri di diventare aziendalisti) ha adesso un motivo in più per essere all’altezza di un pubblico così fedele e appassionato. Il presidente ha già virtualmente voltato pagina — “Non parliamo più di questa stagione” — e sta lavorando per il futuro, concentrandosi sulla scelta del nuovo allenatore (volata tra Pioli e Italiano, con Conte, Tedesco e Gasperini sullo sfondo) e sul mercato".