Lo juventino Zampini: "Il ritorno di Conte è la scorciatoia per tornare a vincere subito! Ma dopo aver visto Giuntoli..."

Calciomercato - Massimo Zampini, giornalista e tifoso juventino, parla ai microfoni di Pressing su Italia 1:

“Ad oggi io l’ho detto, stimando tantissimo Conte che è la scorciatoia per tornare a vincere presto, la Juve deve avere l’abilità di provare a prendere un allenatore emergente come ha fatto con Giuntoli. Poi so perfettamente che se arriva Thiago Motta avremo dei momenti difficili l’anno scorso e si tratta di un momento di passaggio. Ma dobbiamo uscire da quel loop infinito che ci fa pensare che ci siano solo Pogba, Marotta, Conte e Allegri”.