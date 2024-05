Festa d'addio Zielinski, tutto il Napoli presente! Spunta anche un ex azzurro tra gli invitati | VIDEO CN24

Notizie Napoli - Piotr Zielinski dice addio al Napoli e ai suoi compagni di squadra nel giorno del suo 30° compleanno. Il centrocampista polacco ha deciso di festeggiare questa ricorrenza speciale e contemporaneamente di salutare tutti i suoi compagni e amici partenopei.



Appuntamento alle 19:30 all'Ammot Cafè, noto locale del litorale domizio. Presenti tutti i giocatori azzurri, membri dello staff, l'attuale allenatore Francesco Calzona, i membri dell'area comunicazione e dell'area marketing. Tutti per salutare un giocatore che ha dato tanto al Napoli e ha fatto tanto per il Napoli in questi 8 anni in azzurro.



Tra gli invitati anche un ex azzurro: Eljif Elmas. Il centrocampista macedone è arrivato nelle scorse ore in città appositamente per essere presente a questa splendida serata d'addio per Zielinski.



Clicca su play per guardare il video