Blitz di De Laurentiis a Castel Volturno: ecco con chi ha parlato

Napoli - Ci sono delle novità molto importanti riguardo la situazione del Napoli che vive un momento complicato da mesi. Ora il presidente De Laurentiis vuole prendere la situazione in mano e provare a dare una scossa al gruppo.

Il numero uno azzurro ha fatto diversi colpi nel mercato di gennaio e ora c'è la possibilità che De Laurentiis possa iniziare a pensare al futuro del Napoli, ma passa tutto per il presente e la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Come confermato da Il Mattino, ieri, il patron è stato al centro sportivo:

De Laurentiis ha fatto capolino a Castel Volturno subito dopo il discorso fatto da Mazzarri alla squadra. Il patron ha assistito alla seduta di lavoro e ha parlato con lo staff tecnico per le questioni di campo e quello dirigenziale per la situazione mercato e i rinnovi, in primis di Politano e Kvaratskhelia.