UFFICIALE - Il Verona è salvo, vittoria a Salerno per 2-1 firmata da Suslov e Folorunsho

Il Verona vince a Salerno per due a uno, con gol firmati da Suslov e Folorunsho, e rimane in Serie A. La rete che regala una finale alla partita - e brivido ai supporter gialloblù - è di Maggiore, che risolve una mischia quando tutto sembra orami finito.

Rimane comunque una salvezza straordinaria, ai limiti della fantascienza, soprattutto pensando a quanto successo a gennaio. Via Hrustic, Amione, Mboula, Saponara, Gunter, Djuric, Faraoni, Doig, Hongla, Hien e Terracciano, oltre a Ngonge, insostituibile per un anno e protagonista della scorsa salvezza. Venduto a circa 19 milioni, utili per una continuità aziendale che sembrava in pericolo e che, invece, con la salvezza potrebbe essere garantita. Anche perché qualche cessione verrà fatta, gioco forza, tra Suslov e Noslin. Dal mazzo escono jolly, grazie anche al lavoro di Sogliano, bravissimo a pescare. Oltre ai meriti di Baroni, che fa meglio del suo predecessore, il duo Zaffaroni-Bocchetti, salvi solamente allo spareggio.