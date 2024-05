Sostituto Osimhen, Testoni: "Si fa questo nome ma non è ancora pronto"

Calciomercato Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Edoardo Testoni, DAZN: “Scegliere tra la punizione di Kvara e quella di Biraghi è difficile scegliere, forse quella di Biraghi era più difficile perché ci voleva più delicatezza (ride ndr). A Firenze si è vista una reazione minima della squadra dopo la sconfitta col Bologna, ma le difficoltà sono tornate tutte alla prima difficoltà. Kvara? E’ stato quello più centrato di tutti, voleva esserci ed è la cosa migliore della serata insieme al punto preso a Firenze. Ogni qualvolta tocca il pallone succede sempre qualcosa di pericoloso. Ha le movenze del leader, bisogna ripartire da lui il prossimo anno e costruire il ciclo che verrà. L’aritmetica tiene in piedi almeno la Conference League e deve essere motivo d’orgoglio difendere la striscia di 14 anni in Europa del club. In altre piazze come Roma e Firenze abbiamo visto cosa possa portare la Conference, quindi perché il Napoli non deve provarci? Quel tipo di contesto può essere un traino importante anche per gli azzurri. Dovbyk? Difficile capire se sia già pronto per essere l’erede di Osimhen. Di certo è un giocatore che mi accende, che mi entusiasma, ma che ha tanti punti interrogativi da risolvere. Può essere un campione sbocciato in ritardo, però andiamoci con calma. Fossi nel Napoli andrei su un profilo più sicuro”.