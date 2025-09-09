Biglietti settore ospiti Fiorentina-Napoli: ecco quando verranno messi in vendita. Si attende il Casms

Novità sui biglietti per il settore ospiti dello stadio Franchi per la gara di sabato tra Fiorentina e Napoli

Napoli - Oggi sarà una giornata molto importante per i tifosi del Napoli che intenderanno seguire la squadra di Antonio Conte in trasferta a Firenze. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport è attesa per queste ore la decisione definitiva del Casms sull'ampliamento della capienza del settore ospiti dello stadio Artemio Franchi. Soltanto dopo questa decisione verranno poi messi in vendita i biglietti.

Fiorentina Napoli, biglietti settore ospiti

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Fiorentina Napoli:

"E a proposito di Fiorentina-Napoli, arriverà soltanto oggi il parere del Casms (il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) sulla possibilità di ampliare la capienza del settore ospiti del Franchi, attualmente limitato a trecento posti per i lavori di ristrutturazione dell'impianto. Solo dopo il verdetto del Casms potrà partire la vendita dei biglietti anche per gli altri settori".

