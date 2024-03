260 milioni di euro per fare mercato: il Napoli in estate sarà protagonista assoluta

Napoli - Il Napoli si prepara alla grande rivoluzione e sarà protagonista assoluta di mercato in estate, perché il club è pronto a fare tantissimi investimenti che possono far decollare il progetto della squadra per i prossimi anni. Come spiega Il Mattino, il nuovo direttore sportivo avrà circa 260 milioni di euro per fare mercato e da poter investire: i 100-120 milioni in entrata per Osimhen (Chelsea, Psg o chissà chi altri: il manager Calenda è da settimane in azione) che si sommano agli 80 milioni dell'ultimo utile di mercato e ai circa 60 di questa stagione.