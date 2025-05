Clamoroso Troise, su Lecce-Napoli svela: "Di Lorenzo e Olivera non stanno benissimo! Ma..."

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Il Maradona è un ambiente sano di cui si parla troppo poco. Non ci sono parcheggi, inchieste, ndrangheta, rapporti, c’è un ambiente sano dove il tifo è fatto in modo sano. Nell’epoca attuale, quella del Maradona, la serata più bella in assoluto è stata col Torino per come la gente si è legata alla squadra, accompagnandola a gestire le pressioni. Uno stadio che predica amore. Provate a immaginare se quello che è accaduto a Milano fosse accaduto a Napoli, ne parlavano i telegiornali di tutto il mondo, anche quello degli altri pianeti con un eco molto più profondo. Il murales è stato scoperto oggi a San Pietro a Patierno dove Diego De Vivo giocava e ha perso la vita. Erano presenti tutti i suoi compagni di squadra. C’era il padre Saverio, per chi frequenta lo stadio sa che è uno storico rappresentante degli Ultras 72.

Di Lorenzo e Olivera non stanno benissimo, saranno gestiti, ma giocheranno. McTominay mentalmente è impressionante, oltre la capacità tecnica e fisica, mi dà l’impressione di un giocatore per cui un allenatore impazzisce. Mentalmente è uguale se gioca un’amichevole o una finale, domenica lo ammiravo per la sfrontatezza, il pallone per lui non scottava.