Calciomercato Napoli - Luca Cerchione, giornalista, commenta la prestazione negativa di Pietro Comuzzo in Conference League contro il Betis:



"Il tempo ci dirà se Comuzzo sia stato una grandissima illusione collettiva -che, ricordiamo, spinse Commisso a chiedere 40mln per il suo cartellino a gennaio- oppure non abbia retto -speriamo momentaneamente- la pressione mediatica. L’affare l’ha fatto il Napoli a non comprarlo".