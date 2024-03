Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla prossima sessione di calciomercato SSC Napoli:

"In un’estate in cui andranno via diversi pezzi pregiati. Piotr Zielinski saluterà a giugno: non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e ha scelto l’Inter. L’addio è stato già metabolizzato da entrambe le parti".